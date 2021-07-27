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Будущие материнские платы Intel на базе набора системной логики Z690 для настольных процессоров семейства Alder Lake-S должны сохранить традиционную схему подключения к блоку питания с 24-контактным разъемом, несмотря на продвижение Intel нового стандарта ATX12VO. Об этом говорит известный энтузиаст Yuuki_ans. По его утверждениям, большинство производителей не спешат с внедрением ATX12VO и отдают предпочтение привычному решению.

Intel активно продвигает новую и более энергоэффективную конфигурацию разъемов питания ATX12VO. Как утверждает Wccftech, среди материнских плат на базе Z690 должно было появиться больше моделей с новой схемой, которая способна снизить энергопотребление в режиме ожидания на 50%. Но поскольку при максимальной нагрузке эффект не настолько существенен, производители не демонстрируют особого энтузиазма во внедрении нового стандарта. Да и потребителям легче, не нужно менять блок питания или искать переходники.

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Также утверждается, что пока Intel предъявила к каждому производителю материнских плат требование сделать хотя бы одну модель, поддерживающую стандарт ATX12VO. С большой вероятностью это будут флагманские решения, но и для некоторых из них производители добавят в комплект переходник.