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В начале июля NVIDIA представила суперкомпьютер Cambridge-1, который теперь является мощнейшей системой в Великобритании. Основное предназначение Cambridge-1 исследования в медицине, исследования мозга в частности. Ученые уже начали работать в этом направлении и даже рассказали о некоторых подробностях текущих проектов.

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Королевский колледж Лондона использует Cambridge-1 для обучения ИИ, способного моделировать изображения мозга. Обучение ведется с помощью десятков тысяч МРТ снимков пациентов разного возраста и с разными патологиями. Эта работа позволит ученым с большей точностью и на ранней стадии выявлять заболевания и устанавливать диагноз.





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Старший преподаватель курса «ИИ в медицине» Хорхе Кардозу сказал, что «Cambridge-1 позволяет ускоренно генерировать синтетические данные, которые дают исследователям Королевского колледжа Лондона возможность понять, как различные факторы влияют на мозг, анатомию и патологию. Мы можем попросить модель генерировать практически бесконечное количество данных с заданным возрастом и заболеваниями; с этим мы можем начать решать такие проблемы, как например, каким образом болезни влияют на мозг и когда могут возникнуть отклонения от нормы».