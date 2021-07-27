Королевский колледж Лондона использует суперкомпьютер NVIDIA для проекта «Синтетический мозг»
В начале июля NVIDIA представила суперкомпьютер Cambridge-1, который теперь является мощнейшей системой в Великобритании. Основное предназначение Cambridge-1 исследования в медицине, исследования мозга в частности. Ученые уже начали работать в этом направлении и даже рассказали о некоторых подробностях текущих проектов.
реклама
Королевский колледж Лондона использует Cambridge-1 для обучения ИИ, способного моделировать изображения мозга. Обучение ведется с помощью десятков тысяч МРТ снимков пациентов разного возраста и с разными патологиями. Эта работа позволит ученым с большей точностью и на ранней стадии выявлять заболевания и устанавливать диагноз.
Старший преподаватель курса «ИИ в медицине» Хорхе Кардозу сказал, что «Cambridge-1 позволяет ускоренно генерировать синтетические данные, которые дают исследователям Королевского колледжа Лондона возможность понять, как различные факторы влияют на мозг, анатомию и патологию. Мы можем попросить модель генерировать практически бесконечное количество данных с заданным возрастом и заболеваниями; с этим мы можем начать решать такие проблемы, как например, каким образом болезни влияют на мозг и когда могут возникнуть отклонения от нормы».
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила