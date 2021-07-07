Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

NVIDIA представила суперкомпьютер Cambridge-1 стоимостью около 100 млн долларов. Cambridge-1 занял первую строчку в списке самых производительных суперкомпьютеров Великобритании, его основным предназначением является решение проблем в здравоохранении с применением искусственного интеллекта (ИИ), в том числе, изучение снимков МРТ мозга для исследований заболеваний и повышения точности диагностики, разработка новых лекарств.

Источник изображения: NVIDIA реклама

На виртуальном мероприятии Дженсен Хуанг объяснил, что Cambridge-1 назван в честь места зарождения геномики, также глава NVIDIA подчеркнул, что в Кембридже находится штаб квартира ARM, которая, как надеется компания, станет будущим домом NVIDIA в Великобритании. Также Дженсен Хуанг сказал, что Cambridge-1 это первая большая ставка NVIDIA на революцию в области цифровой биологии, а в совокупности с покупкой ARM — гигантская инвестиция в Великобританию, как площадку для работы с ведущими университетами, компаниями и тысячами стартапов в области ИИ.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>





В основе Cambridge-1 платформа NVIDIA Clara медицинских приложений визуализации на базе ИИ и супервычислительный кластер NVIDIA DGX SuperPOD. Кроме производительности внимание акцентируется на высокой энергоэффективности и отсутствии углеродного следа.

реклама

Среди первых учреждений и организаций, получивших доступ к Cambridge-1, фармацевтические компании AstraZeneca и GlaxoSmithKline (GSK), фонд NHS Foundation Trust, Королевский колледж Лондона и разработчик оборудования нанопорового секвенирования Oxford Nanopore Technologies.