NVIDIA запускает мощнейший в Великобритании суперкомпьютер Cambridge-1
NVIDIA представила суперкомпьютер Cambridge-1 стоимостью около 100 млн долларов. Cambridge-1 занял первую строчку в списке самых производительных суперкомпьютеров Великобритании, его основным предназначением является решение проблем в здравоохранении с применением искусственного интеллекта (ИИ), в том числе, изучение снимков МРТ мозга для исследований заболеваний и повышения точности диагностики, разработка новых лекарств.
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На виртуальном мероприятии Дженсен Хуанг объяснил, что Cambridge-1 назван в честь места зарождения геномики, также глава NVIDIA подчеркнул, что в Кембридже находится штаб квартира ARM, которая, как надеется компания, станет будущим домом NVIDIA в Великобритании. Также Дженсен Хуанг сказал, что Cambridge-1 это первая большая ставка NVIDIA на революцию в области цифровой биологии, а в совокупности с покупкой ARM — гигантская инвестиция в Великобританию, как площадку для работы с ведущими университетами, компаниями и тысячами стартапов в области ИИ.
В основе Cambridge-1 платформа NVIDIA Clara медицинских приложений визуализации на базе ИИ и супервычислительный кластер NVIDIA DGX SuperPOD. Кроме производительности внимание акцентируется на высокой энергоэффективности и отсутствии углеродного следа.
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Среди первых учреждений и организаций, получивших доступ к Cambridge-1, фармацевтические компании AstraZeneca и GlaxoSmithKline (GSK), фонд NHS Foundation Trust, Королевский колледж Лондона и разработчик оборудования нанопорового секвенирования Oxford Nanopore Technologies.
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