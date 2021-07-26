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Несмотря на множество споров вокруг криптовалют, их запрета в некоторых государствах, ужесточения политики в отношении бирж, все больше компаний стремятся интегрировать криптовалюты в свой бизнес. Недавно глава Twitter сообщал, что будущее платформы тесно связано с биткоином. В данном случае это не удивительно, ведь Джек Дорси сторонник криптовалют. А вот о какой-либо связи с криптовалютами крупнейшего онлайн ритейлера Amazon до недавнего времени ничего не было известно.

На прошлой неделе Amazon разместила вакансию на позицию специалиста для работы с блокчейном, децентрализованными системами, цифровыми валютами центрального банка и криптовалютами. Издание Business Insider получило подтверждение от Amazon о будущих планах принимать оплату криптовалютой от своих клиентов.

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Сегодня на страницах ресурса CityAM была опубликована информация инсайдера, которая намекает, что планы Amazon относительно криптовалют грандиозны. Утверждается, что компания готовит реконструкцию механизмов работы с упором на криптовалюты и блокчейн. Начаться все должно с приема Bitcoin-а в качестве платежного средства, далее к нему присоединятся 8 самых популярных криптовалют, в числе которых Ethereum и Cardano. А к 2022 году может появиться собственный токен Amazon, который будет тесно связан с сервисами торговой площадки.