Amazon может создать свой собственный токен после начала работы с криптовалютными платежами
Несмотря на множество споров вокруг криптовалют, их запрета в некоторых государствах, ужесточения политики в отношении бирж, все больше компаний стремятся интегрировать криптовалюты в свой бизнес. Недавно глава Twitter сообщал, что будущее платформы тесно связано с биткоином. В данном случае это не удивительно, ведь Джек Дорси сторонник криптовалют. А вот о какой-либо связи с криптовалютами крупнейшего онлайн ритейлера Amazon до недавнего времени ничего не было известно.
реклама
На прошлой неделе Amazon разместила вакансию на позицию специалиста для работы с блокчейном, децентрализованными системами, цифровыми валютами центрального банка и криптовалютами. Издание Business Insider получило подтверждение от Amazon о будущих планах принимать оплату криптовалютой от своих клиентов.
Сегодня на страницах ресурса CityAM была опубликована информация инсайдера, которая намекает, что планы Amazon относительно криптовалют грандиозны. Утверждается, что компания готовит реконструкцию механизмов работы с упором на криптовалюты и блокчейн. Начаться все должно с приема Bitcoin-а в качестве платежного средства, далее к нему присоединятся 8 самых популярных криптовалют, в числе которых Ethereum и Cardano. А к 2022 году может появиться собственный токен Amazon, который будет тесно связан с сервисами торговой площадки.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила