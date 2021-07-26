Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Анонс Radeon RX 6600 XT должен состояться 30 июля на выставке Chinajoy 2021

Инсайдер вселяет надежду на анонс долгожданных видеокарт среднего сегмента.
[ ] для раздела Блоги
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Появление средне-бюджетных видеокарт AMD Radeon должно немного разрядить напряженную ситуацию на рынке. Ждать моделей Radeon RX 6600/XT пришлось очень долго и если младшая модель ожидается не ранее сентября, то старшая XT-версия будет анонсирована на выставке Chinajoy 2021, которая открывается в Шанхае 30 июля — об этом сообщает инсайдер @greymon55.

реклама

В комментариях к записи инсайдер также отметил, что Radeon RX 6600 в рознице может и не появиться, став эксклюзивом готовых систем. А тем, кого интересует еще более бюджетный вариант, придется ждать конца 2021 года — к этому времени должны появиться варианты на базе Navi24 дешевле $300.

анонсы и реклама
MSI RTX 3060 Ti за копейки в Регарде
RTX 3060 Ti LHR Gigabyte за копейки
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Ресурс VideoCardz также уточняет сроки эмбарго на обзоры и дату начала продаж. По информации ресурса, эмбарго продлится около недели и первые официальные обзоры появятся в сети не ранее 6 августа. Продажи должны начаться 11 августа. По информации ресурса Neowin, рекомендованная стоимость Radeon RX 6600 XT будет установлена на отметке $349 или 26000 рублей, но о реальной стоимости в текущих условиях можно только догадываться, некоторые зарубежные продавцы уже установили цены около 64000 рублей.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd amd radeon
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
5
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
44
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO Elite 360 D-RGB
35
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
37
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5600 ХТ
7
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
56
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
29
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
8
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
66
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
47

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 66
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 47
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 39
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
23 июля 2021 37
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 44
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
21 июля 2021 29

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Наиболее полный список из 78 смартфонов Xiaomi, которые в 2021 году получат прошивку MIUI 12.5
13
Уже через 4 месяца доходность майнинга на видеокартах может снизиться на 50%
23
Перекупщики на Авито скинули цены GeForce RTX 3060 Ti до 60 000, а видеокарты продолжают дешеветь
24
Снижение цен на RTX 3070 Ti у перекупщиков на Авито остановилось, а лучшие предложения уже выкуплены
23
Подорожание Эфира привело к росту доходов майнеров – GeForce RTX 3060 Ti окупается за 8.5 месяцев
40
11-летний геймер обнаружил простой способ купить GeForce RTX 3070 по рекомендованной цене на Newegg
30
Илон Маск установил в спутниковую тарелку Starlink за $499 бюджетный 4-ядерный процессор Cortex A53
40
AMD FidelityFX Super Resolution по-разному работает на видеокартах различных поколений
24
Видеокарта Intel Xe DG1 протестирована в 17 играх
46
Цена Radeon RX 6600 XT может оказаться в 2 раза выше рекомендованной для GeForce RTX 3060
46
Курс биткоина за ночь поднялся на $5000 до $39750
51
Рэпер Снуп Догг почти неделю вёл стрим на Twitch без звука
10
Илон Маск считает атомные электростанции безопасным источником электроэнергии
28
В ремейк Dead Space включат вырезанный из оригинала контент
7
Новый вирус MosaicLoader заражает компьютер майнером и содержится во многих пиратских файлах
4
GTX 1070 против Radeon RX 580 8GB - на что способны ветераны в 2021 году по игровым тестам techspot
36
LG планирует начать производство игровых мониторов с кадровой частотой 480 Гц
107
Дизайн GeForce RTX 40 утвержден и предназначен для 5-нм техпроцесса TSMC — данные инсайдеров
28
GeForce 1080 Ti с Авито за 30 000 vs новая GeForce 3070 Ti за 90 000 – что лучше взять по мнению TG
37
Стали известны рекомендованные цены на новые видеокарты AMD RX 6600 XT и RX 6600
49

Популярные статьи

Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
44
Самая НЕкиберспортивная игра в мире – DOTA2
41
Обзор и тестирование Palit GTX 750 Ti StormX OC с подвохом и Asus HD 7870 Direct CU II TOP
20
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
5

Сейчас обсуждают

FELSHER
11:37
Даже не читал, иди нахуй олень, сейчас 21й год!
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590
Батон322
11:37
Любитель кормить перекупов?)
Курс биткоина за ночь поднялся на $5000, на Binance с $34000 до $48000
Хан Соло
11:36
Acer Concept В это ноут для дизайнеров, а не игровой ноут. Тут матрица с Delta У меньше единицы, у него други задачи, а не игры. У Acer игровые ноуты это серия NITRO, мощное железо, но ценник более гу...
Три варианта сборки ПК в 2021 от троих друзей
Airotciv
11:36
Многие ничего не ждут - времени нет. Я например еще даже метро не начал проходить.
AMD FidelityFX Super Resolution по-разному работает на видеокартах различных поколений
zalupsmus
11:36
Перечислил бы хотя бы несколько моделей процессоров. А тот "кэнон лэйк" какой-то. Как будто ту все знатоки процессоров штэуда.
Intel простилась с поддержкой процессоров Cannon Lake в Linux
Evgeniy Som
11:35
Задрот
Самая НЕкиберспортивная игра в мире – DOTA2
Airotciv
11:35
К сожалению она не самообучающаяся.
AMD FidelityFX Super Resolution по-разному работает на видеокартах различных поколений
Inqizitor
11:34
Вообще не понял. С таким отношением к пользователям современный Интел заслуживает репутацию достигших очередного дна. Они должны были аккуратно поддерживать весь зоопарк своих недопроцессоров, дабы не...
Intel простилась с поддержкой процессоров Cannon Lake в Linux
Airotciv
11:34
Для тех кто купил за 75 а продал за 180+ это плюс)
AMD FidelityFX Super Resolution по-разному работает на видеокартах различных поколений
Батон322
11:32
Да, входите быстрее, а ещё через сутки киты распродадут биток за 56 к, а вы, которые купили по 39 будете смотреть на график равный 29к
Курс биткоина за ночь поднялся на $5000, на Binance с $34000 до $48000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем