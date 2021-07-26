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Появление средне-бюджетных видеокарт AMD Radeon должно немного разрядить напряженную ситуацию на рынке. Ждать моделей Radeon RX 6600/XT пришлось очень долго и если младшая модель ожидается не ранее сентября, то старшая XT-версия будет анонсирована на выставке Chinajoy 2021, которая открывается в Шанхае 30 июля — об этом сообщает инсайдер @greymon55.

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В комментариях к записи инсайдер также отметил, что Radeon RX 6600 в рознице может и не появиться, став эксклюзивом готовых систем. А тем, кого интересует еще более бюджетный вариант, придется ждать конца 2021 года — к этому времени должны появиться варианты на базе Navi24 дешевле $300.

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Ресурс VideoCardz также уточняет сроки эмбарго на обзоры и дату начала продаж. По информации ресурса, эмбарго продлится около недели и первые официальные обзоры появятся в сети не ранее 6 августа. Продажи должны начаться 11 августа. По информации ресурса Neowin, рекомендованная стоимость Radeon RX 6600 XT будет установлена на отметке $349 или 26000 рублей, но о реальной стоимости в текущих условиях можно только догадываться, некоторые зарубежные продавцы уже установили цены около 64000 рублей.