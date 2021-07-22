Radeon RX 6600 XT замечены в Новой Зеландии по цене 64000 рублей
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Ресурс VideoCardz обнаружил в листинге товаров новозеландского интернет-магазина видеокарты Radeon RX 6600 XT от PowerColor. Информация доступна о трех моделях: Fighter, Hellhound и Red Devil. Все эти карты оснащены 8 ГБ видеопамяти GDDR6, что четко прослеживается по кодовому обозначению.
Посмотрим, сколько стоит среднебюджетная видеокарта AMD в Новой Зеландии — на все три модели в данный момент установлена цена около 1250 новозеландских долларов, что эквивалентно 64000 рублей. Есть вероятность, что это временные цены, поскольку магазин продает Radeon RX 6700 XT за те же деньги, но также не исключено, что из-за дефицита стоимость будет именно такой, а RX 6700 XT немного подорожает.
В любом случае, появление Radeon RX 6600 XT в каталогах косвенно подтверждает, что до начала продаж видеокарты осталось не так много времени. Инсайдеры сообщали, что они начнутся 11 августа, но даты в каталоге указывают на 16 сентября.
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