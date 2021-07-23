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Текущие реалии на рынке требуют забыть о рекомендованной производителем цене и касается это не только видеокарт, дефицит которых ощущается сильнее всего из-за майнеров криптовалют. Отсутствие видеокарт увеличивает спрос на процессоры со встроенной графикой и соответственно стоимость таких решений существенно возрастает. Например, цена на уже далеко не самый «свежий» AMD Ryzen 5 3400G в российской рознице может превышать 16000 рублей. Новинки Ryzen 5000G на базе Zen3, старт продаж которых в рознице был недавно анонсирован AMD, также с большой вероятностью будут далеки от MSRP.

Pixabay Оригинальное фото: anirudhlv реклама

Это подтверждает отчет ресурса Tom’s Hardware, проанализировавшего цены нескольких ритейлеров, в каталогах которых процессоры Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G стали доступны для предварительного заказа. Модели, рекомендованная стоимость которых $359 и $259 соответственно, ожидаемо стоят дороже — максимальная наценка составляет около 18% в Канаде. Авторы ресурса допускают вероятность дебюта моделей по рекомендованной цене, но глядя на текущую стоимость Ryzen 5 3400G в России, верится в это с трудом.

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