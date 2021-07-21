В этом году зарядные станции Tesla станут доступны для других электромобилей
Tesla активно расширяет свою сеть зарядных станций, способствуя созданию благоприятной инфраструктуры для владельцев электромобилей компании во всем мире. На данный момент станции Tesla Supercharger оснащаются уникальным разъемом для зарядки, он не совместим с электромобилями других компаний.
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Во множестве стран планируется ускоренный переход на электрический транспорт, все автопроизводители готовятся к этому. Осуществление этой задачи тесно связано с быстрым развитием сети зарядных станций, для этого нужна сплоченность, универсальные станции и универсальные разъемы.
Вопрос о доступности зарядных станций Tesla для владельцев других электромобилей поднимается достаточно часто и на него наконец-то ответил лично Илон Маск. Глава компании объяснил, что разъем для зарядки создавался в то время, когда еще не были приняты какие-либо стандарты и Tesla была единственным производителем электромобилей с большим запасом хода. Илон Маск подтвердил, что уже в этом году зарядные станции Tesla будут доступны и для других электромобилей.
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