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Среднебюджетные видеокарты для настольных ПК от AMD, основанные на базе графического процессора Navi23, до сих пор не появились в продаже. По последним неофициальным данным, доступными для покупки они станут с 11 августа. Возможно, так оно и будет, готовая модель уже появилась на одном из китайских порталов и даже была протестирована.

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Оригинальная публикация на портале Baidu быстро исчезла, но ресурс VideoCardz успел сохранить основную информацию. На фотографиях можно увидеть бюджетный вариант Radeon RX 6600 XT. Конструкция системы охлаждения стандартна для видеокарт такого класса — пара тепловых трубок и цельный алюминиевый радиатор, который контактирует с чипами памяти и подсистемой питания, что немаловажно. Кожух достаточно простой и ничем не примечателен, за создание воздушного потока отвечают два вентилятора. Обозначения на плате подтверждают наличие 8 ГБ видеопамяти. Для питание используется один 8-контактный разъем PCIe.

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Производительность Radeon RX 6600 XT измерялась в неизвестном за пределами Китая бенчмарке. Непонятно, на что этот тестовый пакет делает упор, но Radeon RX 6600 XT показал результат, сравнимый с GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3070 Ti.