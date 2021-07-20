Сверхтяжелый ускоритель SpaceX Super Heavy прошел первые огневые испытания
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Генеральный директор SpaceX Илон Маск отметил в Twitter успешные огневые испытания 70-метрового ускорителя Super Heavy, известного также как Booster 3 (B3). Это самый большой ускоритель в мире. Испытания прошли успешно с первой попытки, правда нужно отметить, что пока удалось задействовать только 3 ракетных двигателя Raptor, по различным оценкам, всего их в Super Heavy может быть более 30.
Запуск произвел сильное впечатление, грохот сотряс тестовую площадку в Южном Техасе и близлежащие окрестности. Сложно представить, что будет, когда SpaceX протестирует 9 двигателей, отмечает редактор NASASpaceFlight Крис Бергин. Возможность испытания 9 двигателей допускает Илон Маск, все зависит от продвижения работ над Booster 4, который разрабатывается с учетом орбитального запуска, Booster 3 участвует только в наземных испытаниях.
Испытания транслировались ресурсом NASASpaceFlight на YouTube, запуск двигателей состоялся в 19:05 по североамериканскому центральному летнему времени, на трансляции запуск можно увидеть начиная с 2:18:15, а повтор с другого ракурса — с 2:40:28.
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