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Сверхтяжелый ускоритель SpaceX Super Heavy прошел первые огневые испытания

70-метровая ракета запустила три двигателя, это было громко.
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Оригинальное фото SpaceX-Imagery, Pixabay

 

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Генеральный директор SpaceX Илон Маск отметил в Twitter успешные огневые испытания 70-метрового ускорителя Super Heavy, известного также как Booster 3 (B3). Это самый большой ускоритель в мире. Испытания прошли успешно с первой попытки, правда нужно отметить, что пока удалось задействовать только 3 ракетных двигателя Raptor, по различным оценкам, всего их в Super Heavy может быть более 30.

Запуск произвел сильное впечатление, грохот сотряс тестовую площадку в Южном Техасе и близлежащие окрестности. Сложно представить, что будет, когда SpaceX протестирует 9 двигателей, отмечает редактор NASASpaceFlight Крис Бергин. Возможность испытания 9 двигателей допускает Илон Маск, все зависит от продвижения работ над Booster 4, который разрабатывается с учетом орбитального запуска, Booster 3 участвует только в наземных испытаниях.

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Испытания транслировались ресурсом NASASpaceFlight на YouTube, запуск двигателей состоялся в 19:05 по североамериканскому центральному летнему времени, на трансляции запуск можно увидеть начиная с 2:18:15, а повтор с другого ракурса — с 2:40:28.

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