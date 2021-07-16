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Ассортимент компании PNY пополнили твердотельные накопители LX2030 и LX3030 с повышенным ресурсом. Они созданы в партнерстве с Phison и предназначены для плоттинга Chia (XCH). Как отмечает компания, этот процесс требует интенсивной записи, поэтому SSD должен обладать высокой скоростью и надежностью.

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Вклад в надежность вносит не только аппаратная «начинка», но и различные программные технологии, здесь PNY обращает внимание на Phison LifeXtension, AI Engine, LDPC и Flash I/F с которыми во флагманском накопителе LX3030 на 2 ТБ удалось добиться TBW в 54000 ТБ. У LX3030 объемом 1 ТБ ресурс в два раза ниже и составляет все еще внушительные 27000 ТБ.

Модель классом ниже LX2030 доступна в единственном варианте объемом 2 ТБ и у нее показатель TBW равен 10000 ТБ. LX2030 позиционируется как модель начального уровня для небольших систем, например, настольных ПК, ноутбуков, NUC. Что касается скоростных характеристик, то для LX3030 заявленные скорости последовательного чтения и записи составляют 3200 МБ/с и 2400 МБ/с, LX2030 отличается только скоростью записи, она находится на уровне 1000 МБ/с.