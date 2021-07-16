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Портативная игровая консоль Steam Deck, выпущенная Valve накануне, пожалуй одно из самых важных событий игровой индустрии за последнее время. Хотя Steam Deck использует в качестве операционной системы SteamOS на базе Linux, пользователи могут запускать большинство Windows игр через Proton, но если и это их не устроит, то никто не запрещает установить Windows. Фактически Steam Deck это обычный ПК, с которым пользователи вольны делать все что угодно — нет никаких ограничений.

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Этот подход впечатлил главу Epic Games Тима Суини. Он высказался в Twitter, написав: «Valve сделала отличный ход! Комбинация компактного ПК и консоли, работающая под управлением SteamOS на базе Arch Linux, и это также открытая платформа, где пользователи свободны в установке программного обеспечения по их выбору — будь то Windows или различные игровые магазины».

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Ранее глава Epic Games критиковал Valve из-за высокой комиссии, а Steam Deck, вероятно, понравился Суини, являясь отличным примером открытой конкуренции. Кроме этого, Valve однозначно стоит хвалить за продвижение игр на Linux и развитие Proton. Как отмечает PCGamer, Steam Deck также может являться отличным примером в судебном разбирательстве Epic и Apple, где разработчик игр выступает за возможность установки в iOS альтернативных магазинов приложений.