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О достаточно интересной находке в коде Chrome OS сообщил ресурс Chrome Unboxed. В процессе сборки операционной системы Google из открытого кода было обнаружено упоминание дискретной видеокарты AMD Vega 12. Строки кода относятся к устройству под кодовым названием Mushu, как уточняет автор, это Chromebook который в коде Chrome OS был обнаружен еще в 2020 году. Это единственное устройство с дискретной графикой, но его появление остается под вопросом.

Chrome Unboxed намекает, что надежды на появление игровых Chromebook с дискретной графикой Vega все еще есть. Известная всем компания Valve работает с Google над внедрением Steam в ChromeOS, это подтверждается ссылкой на публикацию ресурса Boiling Steam, авторы которого утверждают, что Valve нанимает работников для тестирования Steam версии для ChromeOS, проект также известен под названием Borealis.

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Инженерный образец дискретной графики Vega 12 всплывал в прошлом году на страницах блогов ряда инсайдеров, также он появлялся на eBay, а один из вариантов участвовал в обзоре Linus Tech Tips.



