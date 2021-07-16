В коде Chrome OS обнаружили Chromebook с дискретной графикой AMD Vega 12
О достаточно интересной находке в коде Chrome OS сообщил ресурс Chrome Unboxed. В процессе сборки операционной системы Google из открытого кода было обнаружено упоминание дискретной видеокарты AMD Vega 12. Строки кода относятся к устройству под кодовым названием Mushu, как уточняет автор, это Chromebook который в коде Chrome OS был обнаружен еще в 2020 году. Это единственное устройство с дискретной графикой, но его появление остается под вопросом.
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Chrome Unboxed намекает, что надежды на появление игровых Chromebook с дискретной графикой Vega все еще есть. Известная всем компания Valve работает с Google над внедрением Steam в ChromeOS, это подтверждается ссылкой на публикацию ресурса Boiling Steam, авторы которого утверждают, что Valve нанимает работников для тестирования Steam версии для ChromeOS, проект также известен под названием Borealis.
Инженерный образец дискретной графики Vega 12 всплывал в прошлом году на страницах блогов ряда инсайдеров, также он появлялся на eBay, а один из вариантов участвовал в обзоре Linus Tech Tips.
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