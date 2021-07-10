Инсайдеры предсказывают выпуск в августе AMD Threadripper 5000 с Zen3 и ускоренной шиной xGMI
Китайский ресурс MoePC, отметившийся в прошлом несколькими прогнозами, сообщил, что выпуск долгожданных высокопроизводительных процессоров AMD на базе архитектуры Zen3, семейство Threadripper 5000 под кодовым именем Chagal, начнется в августе. Информации о новых HEDT процессорах AMD достаточно мало, а имеющиеся данные противоречивы. Так по информации некоторых инсайдеров, в «слитых» планах выпуска AMD новых процессоров Threadripper нет, возможно, это были устаревшие документы.
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Данные MoePC говорят о том, что по сравнению с предыдущим поколением конфигурация ядер в новых Threadripper не изменится, процессоры сохранят техпроцесс, поддержку памяти DDR4 и тепловой пакет до 280 Вт в самых производительных исполнениях. Однако все это позволит сохранить и совместимость с текущими материнскими платами с сокетом TRX40.
Кроме новой архитектуры все-таки удалось найти еще одно улучшение — более производительную и шину xGMI. Ее скорость якобы будет увеличена с 16 до 18 ГТ/с, это вполне вероятно, поскольку AMD вносила аналогичные изменения в серверные процессоры EPYC Milan, а они имеют много общего с Threadripper, резюмирует VideoCardz.
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