Игровым консолям предрекают наплыв нечестных игроков с читами на базе искусственного интеллекта
Читы становятся все совершеннее, предлагая широкий функционал и гарантируя защиту от обнаружения и блокировки античит системами — это огромная проблема игрового сообщества и разработчиков онлайн-игр. Многие любители сетевых игр предпочитают консоли, где нечестных игроков практически нет — это закрытые платформы где невозможно использовать какое-либо стороннее ПО. Однако новые технологии открывают двери нечистым на руку игрокам в консольный мир.
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Разработчики внедряют в чит-программы искусственный интеллект, о чем сообщает ресурс VGC со ссылкой на Twitter античит-сообщества ACPD. Новый тип читов использует ИИ для распознавания объектов в видеопотоке, который транслируется с консоли, например, на ПК. Далее чит-программа вмешивается в работу контроллера, помогая при стрельбе. Как объясняет один из участников ACPD, такие программы существовали и раньше, но сейчас их развитие существенно ускорилось, что угрожает консольному сообществу. Обнаружить такое ПО возможно, но это очень сложно.
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