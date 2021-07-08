Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Стартап Lightyear из Нидерландов продолжает разрабатывать свой амбициозный электромобиль Lightyear One. Одной из отличительных черт транспортного средства является энергоэффективность и это было наглядно показано в недавнем тестовом заезде на полигоне в Германии. Как сообщила Lightyear сегодня, электромобиль проехал 710 км на одном заряде. Это действительно большое достижение с учетом того, что Lightyear One оснащен далеко не самым мощным аккумулятором — 60 кВт·ч.

реклама





Lightyear One выдержал 9-часовой тестовый прогон, двигаясь со скоростью 85 км/ч. Как отмечает компания, в этом режиме энергопотребление электромобиля оказалось примерно на 50% ниже, чем у самых эффективных моделей, представленных на рынке сегодня. В целом результаты тестового заезда превысили все ожидания, но работы впереди еще много. Среди актуальных задач повышение эффективности работы солнечных панелей и климатической системы, подготовка к краш тестам и тестам автономности по нормам WLTP. Выпуск эксклюзивной серии Lightyear One запланирован на первую половину 2022 года.