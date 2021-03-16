Стартап электромобилей с солнечными панелями Lightyear закрыл рекордный раунд финансирования
Компания Lightyear из Нидерландов успешно продвигается в разработке электромобиля Lightyear One со встроенными солнечными панелями. Накануне компания сообщила о завершении крупнейшего на сегодняшний день раунда финансирования на сумму 48 миллионов долларов США.
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Lightyear One это высокоэффективный электромобиль со встроенными в крышу и капот солнечными панелями. Панели общей площадью 5 м2 обладают не только высокой эффективностью, увеличивая запас хода на 12 километров каждый час, но и отвечают всем требованиям безопасности благодаря прочной конструкции.
Lightyear One оснащен четырьмя независимыми колесными электродвигателями. Компания расплывчато сообщает о разгоне до 100 км/ч менее чем за 10 с, но динамика разгона тут не главное. Lightyear One — это комфортабельный 5-местный крейсер длиной более 5 метров, вместимостью багажника 780 литров и упором на максимальную энергоэффективность.
Энергопотребление агрегатов составляет всего 83 Вт·ч/км, что позволяет увеличить дальность пробега без подзарядки до 725 км. Снижению расхода энергии также способствует низкий коэффициент лобового сопротивления (менее 0,2), высокий КПД двигателей и трансмиссии, легкая конструкция из алюминия и углеволокна, а также множество других разработок из богатого портфеля патентов компании. Стоимость Lightyear One составляет €150000, первая партия ожидается в 2021 году.
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Источник: Lightyear
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