Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Lightyear из Нидерландов успешно продвигается в разработке электромобиля Lightyear One со встроенными солнечными панелями. Накануне компания сообщила о завершении крупнейшего на сегодняшний день раунда финансирования на сумму 48 миллионов долларов США.

Lightyear One это высокоэффективный электромобиль со встроенными в крышу и капот солнечными панелями. Панели общей площадью 5 м2 обладают не только высокой эффективностью, увеличивая запас хода на 12 километров каждый час, но и отвечают всем требованиям безопасности благодаря прочной конструкции.

анонсы и реклама RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU RTX 3070 <b>намного дешевле чем везде</b> в Compeo.ru Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много Топовая водянка от XPG уже в продаже <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Lightyear One оснащен четырьмя независимыми колесными электродвигателями. Компания расплывчато сообщает о разгоне до 100 км/ч менее чем за 10 с, но динамика разгона тут не главное. Lightyear One — это комфортабельный 5-местный крейсер длиной более 5 метров, вместимостью багажника 780 литров и упором на максимальную энергоэффективность.

Энергопотребление агрегатов составляет всего 83 Вт·ч/км, что позволяет увеличить дальность пробега без подзарядки до 725 км. Снижению расхода энергии также способствует низкий коэффициент лобового сопротивления (менее 0,2), высокий КПД двигателей и трансмиссии, легкая конструкция из алюминия и углеволокна, а также множество других разработок из богатого портфеля патентов компании. Стоимость Lightyear One составляет €150000, первая партия ожидается в 2021 году.

реклама

Источник: Lightyear