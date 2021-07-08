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Valve нашла новую площадку для проведения The International 10

Крупнейший турнир по Dota 2 с призовым фондом более 40 миллионов долларов США состоится.
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Компания Valve ранее сообщила о проблемах с проведением крупнейшего турнира 2021 года по Dota 2. В прошлом году мероприятие пришлось отменить из-за пандемии, в этом году ситуация остается напряженной, но Valve твердо решила провести десятый по счету турнир The International с призовым фондом более 40 миллионов долларов США. Швеция отказалась приравнивать киберспортивные и спортивные мероприятия для упрощения процедуры въезда в страну игроков и прессы, поэтому Valve пришлось искать другое место дислокации, несмотря на все договоренности.

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Найти новую площадку для проведения турнира удалось достаточно быстро. Это Национальный стадион Бухареста, крупнейший стадион в Румынии. Арена вмещает около 55000 человек, оснащена подвижной крышей, комнатами для размещения команд, персонала и представителей прессы, находится в отличной транспортной доступности. Однако проблемы с проведением турнира все-таки потребовали внести коррективы в сроки проведения. Теперь групповой этап будет проходить с 7 по 10 октября, основной этап The International 10 начнётся 12 октября, а грандиозный финал — 17 октября.

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