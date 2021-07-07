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Биткоин электростанция на севере Нью-Йорка превратила близлежащее озеро в горячую ванну

Майнеры продолжают пагубно влиять на природу.
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Несколько месяцев назад компания Atlas рассказывала о своих успехах в создании предприятия для майнинга, независимого от поставщиков электроэнергии. Компания владеет газовой электростанцией Greenidge в Дрездене и имеет доступ к самому дешевому природному газу в Северной Америке, что позволяет сократить расходы на добычу криптовалюты.

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Неоднократно подчеркивалось, что высокое энергопотребление биткоина пагубно влияет на окружающую среду. В основном внимание обращается на выбросы CO2 в атмосферу при сжигании ископаемого топлива, но в случае с Greenidge добавляется еще и непосредственное тепловое загрязнение окружающей среды.

Оригинальное фото André François McKenzie, Unsplash

 

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Вблизи электростанции располагается озеро Сенека с чистейшей ледяной водой. Оно десятилетиями используется для разведения рыбы, но все это теперь под угрозой из-за сброса горячей воды электростанцией. Обратная вода Greenidge после охлаждения оборудования сбрасывается в озеро и повышает его температуру, сообщает Arstechnica со ссылкой на ряд СМИ.

Электростанция и ранее сбрасывала воду в озеро, но тогда энергия вырабатывалась для жителей близлежащих окрестностей и объемы воды не были слишком большими. После того как электростанция попала в руки майнерам, объемы сбросов могут достигать 500000 кубометров в день, а температура обратной воды — 42°C.

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Теперь температура воды в озере Сенека достигает тропического уровня, а местные жители сравнивают озеро с горячей ванной. Разведение рыбы в таких условиях невозможно, а вот цветение водорослей и размножение бактерий идет полным ходом.

На данный момент ведется исследование воздействия Greenidge, но его результаты будут получены к 2023 году, а компания не планирует останавливаться и только расширяется, увеличивая мощность и обещая компенсировать выбросы.

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