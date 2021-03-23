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Компания Greenidge является вертикально интегрированным предприятием по добыче биткоинов и производству электроэнергии. В отличие от большинства других майнинговых компаний, Greenidge самостоятельно вырабатывает электроэнергию на своей газовой электростанции, располагающейся в Дрездене (штат Нью-Йорк) и независима от поставщиков электроэнергии.

Газовая электростанция Greenidge мощностью 106 МВт в настоящее время вырабатывает 19 МВт исключительно для нужд майнинговых установок с суммарным хешрейтом 1,1 экзахеша в секунду. К концу второго квартала 2021 года выделяемые для майнинга мощности увеличатся до 41 МВт, а к концу 2022 года — до 85 МВт.

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Накануне Greenidge объявила о выходе на биржу Nasdaq в результате поглощения компанией Support. По прогнозам Greenidge, этот шаг позволит ускорить развитие и расширить применение схемы интегрированнии на других электростанциях. Конечная цель — не менее 500 МВт майнинговых мощностей к 2025 году.

Расположение Greenidge обеспечило компании доступ к самому дешевому природному газу в Северной Америке. За период в 12 месяцев, закончившийся 28 февраля 2021 года, Greenidge добыла 1186 биткоинов при переменных затратах на добычу одного биткоина в $2869.

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Источник: Businesswire