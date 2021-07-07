Видеокарты GeForce RTX 30 SUPER могут появиться в начале следующего года
Инсайдеры ранее сообщали, что NVIDIA работает над следующими графическими ускорителями под кодовыми именами Lovelace и Hopper. По одной из версий, представители Lovelace должны были прийти на смену Ampere достаточно быстро, но позже появились слухи о том, что новых видеокарт придется ждать дольше, возможно, это действительно так, поскольку, по сообщению ряда информаторов, в следующем году NVIDIA может представить SUPER версии видеокарт GeForce RTX 30-серии.
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Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера @greymon55, в сообщении которого говорится о выходе мобильных версий RTX 30 SUPER в начале следующего года. С большой вероятностью настольные версии этих графических адаптеров также появятся, но когда, неизвестно, ждать анонс придется как минимум до конца года.
Также отмечается, что в прошлом месяце в сеть попал план выпуска продукции компании Lenovo и видеокарты SUPER для ноутбуков там присутствовали. В соответствии с документом, обновленные версии GeForce RTX 3070 и 3080 должны сохранить текущую конфигурацию памяти, более какой-либо конкретной информации на данный момент нет.
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