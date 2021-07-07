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Кризис на рынке полупроводников вызвал дефицит компьютерных комплектующих. Дополнительно ситуацию усугубил взлет криптовалют. Теперь производительные компоненты все больше интересуют контрабандистов. В сети уже появлялись новости о незаконной перевозке видеокарт, а теперь на таможне Гонконга задержали водителей, которые пытались переправить более 300 высокопроизводительных процессоров Intel общей стоимостью 800000 юаней, сообщает Hardware Times со ссылкой на HKEPC.

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Один из случаев ничем не примечателен — процессоры были спрятаны в сиденье автомобиля и, вероятно, были обнаружены при сканировании транспортного средства рентгеном. Другой случай интереснее. Один из водителей привлек внимание таможенной службы своим странным поведением и нервным общением. Еще бы! При обыске выяснилось, что он был увешан процессорами Intel Core i7 и i9 — его туловище и ноги были покрыты дорогостоящими моделями 10-го поколения, примотанными пищевой пленкой. Судя по всему, таких водителей было несколько, с них пришлось снимать около 256 процессоров Intel.