Контрабандистов с примотанными к телу процессорами Intel задержали в Гонконге
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Кризис на рынке полупроводников вызвал дефицит компьютерных комплектующих. Дополнительно ситуацию усугубил взлет криптовалют. Теперь производительные компоненты все больше интересуют контрабандистов. В сети уже появлялись новости о незаконной перевозке видеокарт, а теперь на таможне Гонконга задержали водителей, которые пытались переправить более 300 высокопроизводительных процессоров Intel общей стоимостью 800000 юаней, сообщает Hardware Times со ссылкой на HKEPC.
Один из случаев ничем не примечателен — процессоры были спрятаны в сиденье автомобиля и, вероятно, были обнаружены при сканировании транспортного средства рентгеном. Другой случай интереснее. Один из водителей привлек внимание таможенной службы своим странным поведением и нервным общением. Еще бы! При обыске выяснилось, что он был увешан процессорами Intel Core i7 и i9 — его туловище и ноги были покрыты дорогостоящими моделями 10-го поколения, примотанными пищевой пленкой. Судя по всему, таких водителей было несколько, с них пришлось снимать около 256 процессоров Intel.
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