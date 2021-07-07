Выпущено экстренное обновление Windows для устранения опасной уязвимости службы диспетчера печати
В начале июля стало известно, что системная служба диспетчера печати в множестве версий Windows содержит серьезную уязвимость, которую назвали «Кошмар принтера» (PrintNightmare). Уязвимости подвержены даже устаревшие версии Windows 7 и Windows Server 2008, в более современных версиях операционной системы и новейших сборках Windows 10 «дыра» в диспетчере печати также присутствует и позволяет злоумышленникам удаленно выполнять код на пораженной системе. Ситуация усугубилась быстрым распространением эксплойтов в открытом доступе.
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В качестве временного решения было предложено отключить службу «Очередь печати», что, естественно, не позволяло использовать соответствующие устройства. Можно также настроить групповые политики для запрета диспетчеру заданий печати обрабатывать подключения от клиентов. Но этих трудностей теперь можно избежать.
Накануне Microsoft выпустила экстренное обновление для исправления PrintNightmare, сообщает Windows Latest. Номер обновления зависит от версии Windows. Для других версий, которых нет в списке, экстренное исправление должно появиться в ближайшие дни. Отмечается, что если пропустить текущее исправление, его можно будет установить позже в составе июльского обновления на следующей неделе.
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