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Компания SpaceX продолжает развитие своей спутниковой системы, в сентябре этого года Starlink должна обеспечить глобальное покрытие. Для этого потребовалось 1800 спутников, в будущем их количество значительно увеличится — компания получила разрешение на 30000 спутников. Можно представить, что будет твориться на орбите. Со временем устаревшие спутники станут космическим мусором и с ростом их количества проблема уборки этого мусора будет становиться все более серьезной.

Один из пользователей Twitter поинтересовался у Илона Маска, придумал ли специалист способ для сбора космического мусора. Пользователь подчеркивает важность этой задачи для будущего компании, крест на котором может поставить неконтролируемое засорение орбиты.

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Маск ответил, что план по сбору космического мусора у него есть. Со слов главы компании SpaceX, эту задачу возложат на специальный звездолет, который будет летать в космосе и собирать мусор в грузовой отсек, открывая дверь обтекателя. Звучит интересно, к сожалению, Илон Маск не предоставил дополнительной информации о планах использования Starship для этих целей и о том, действительно ли SpaceX работает сейчас над таким решением.