Илон Маск собирается ловить космический мусор обтекателем корабля Starship
Компания SpaceX продолжает развитие своей спутниковой системы, в сентябре этого года Starlink должна обеспечить глобальное покрытие. Для этого потребовалось 1800 спутников, в будущем их количество значительно увеличится — компания получила разрешение на 30000 спутников. Можно представить, что будет твориться на орбите. Со временем устаревшие спутники станут космическим мусором и с ростом их количества проблема уборки этого мусора будет становиться все более серьезной.
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Один из пользователей Twitter поинтересовался у Илона Маска, придумал ли специалист способ для сбора космического мусора. Пользователь подчеркивает важность этой задачи для будущего компании, крест на котором может поставить неконтролируемое засорение орбиты.
Маск ответил, что план по сбору космического мусора у него есть. Со слов главы компании SpaceX, эту задачу возложат на специальный звездолет, который будет летать в космосе и собирать мусор в грузовой отсек, открывая дверь обтекателя. Звучит интересно, к сожалению, Илон Маск не предоставил дополнительной информации о планах использования Starship для этих целей и о том, действительно ли SpaceX работает сейчас над таким решением.
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