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В суборбитальный космический полет на корабле New Shepard компании Blue Origin 20 июля отправится экипаж из четырех человек. Среди них основатель Blue Origin бизнесмен Джефф Безос, его брат и еще два пассажира, личность одного из которых была раскрыта только накануне.

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Одним из ранее неизвестных членов экипажа стала 82-летняя Уолли Фанк — женщина пилот с огромным опытом и более чем 19500 часов летного времени. Уолли Фанк входила в группу Mercury 13, состоящую из 13 женщин пилотов, прошедших в 1961 году подготовку для вступления в отряд астронавтов NASA, сообщает ресурс Space, Фанк показала лучшие результаты. Но в то время аэрокосмическое агентство США и Конгресс решили не допускать женщин до полетов в космос, второй шанс Уолли Фанк получает только спустя 60 лет, вместе с остальными членами экипажа она сможет испытать на себе невесомость в течение нескольких минут.





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Личность другого члена экипажа так и не раскрыта, хотя Blue Origin в середине июня обещала сделать это в ближайшие недели. Так и неизвестно, чья ставка в 28 миллионов долларов победила на аукционе, где разыгрывался единственный билет на корабль New Shepard.