Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Некоторое время назад в базах данных был замечен загадочный комплект AMD 4700S. В первых предположениях высказывалось, что это комплект для разработчиков Xbox Series. Позже AMD 4700S был замечен в прайс листах некоторых магазинов и в составе готовых систем, оказалось, что это платформа для сборки на базе Xbox Series X в SoC которого графическое ядро отключено.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>3070 Ti в Compeo за 110 000р</b> RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Накануне информация о комплекте появилась на сайте AMD, компания официально предлагает сборщикам моноблок AMD 4700S. В его составе 8-ядерный 7-нм процессор на базе архитектуры Zen2, вероятно, родственник Renoir. Тип памяти GDDR6, как и в Xbox Series, AMD сообщает о конфигурациях с 8 и 16 ГБ.

реклама

Интересная платформа, но не обошлось без серьезных недостатков. Во-первых, на плате нет разъема для установки накопителя M2. Во-вторых, используется старый разъем PCIe 2-го поколения и поддерживает он только 4 полосы, а значит его пропускная способность крайне мала. Возможно, это и накладывает ограничения на совместимые видеокарты — в списке присутствуют только Radeon 500-серии и GeForce GTX от 1050 до 1060, а также GT 710, 730 и 1030. Есть гигабитный сетевой адаптер, встроенное аудио, по 4 шт. USB 3.0 и 2.0, пара SATA.

Стоит отметить, что платформа поддерживает аппаратный корень доверия, доверенную среду выполнения и программный TPM, который теперь требует Windows 11.