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В новой Windows 11 будет множество косметических изменений. Окна, иконки, их расположение — интерфейс меняется. Похоже, что руки дизайнеров дошли даже до сообщения о критическом сбое, которое носит зловещее название «синий экран смерти». Привычное сообщение об ошибке уже претерпело серьезные изменения с появлением Windows 8, в Windows 11 и вовсе могут поменять привычный цвет «экрана смерти».

По информации The Verge, Microsoft меняет в Windows 11 синий экран критической ошибки на черный. Он еще не задействован в тестовой сборке системы, но автор ресурса уверен, что в финальной версии изменения будут внесены. Черный экран с сообщением о критической ошибке соответствует новому дизайну с черными экранами входа и выключения.

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Содержание экрана не изменилось по сравнению с предыдущими версиями Windows — печальный смайлик соседствует с сообщением об ошибке, строкой прогресса создания аварийного дампа, кодом ошибки и QR-кодом для быстрого перехода на страницу поддержки.

Чтобы изменить цвет в тестовой сборке Windows 11, необходимо изменить в реестре по пути HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl значение параметра DisplayPreRelaseColor на 0, сообщает Tom's Hardware.