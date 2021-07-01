Новые AMD Athlon могут получить 4 ядра Zen3 и графику RDNA2
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Доступные в рознице процессоры Athlon основаны на базе архитектуры Zen и Zen+, AMD не спешит переводить бюджетные решения на новую архитектуру, но в скором времени шанс появления обновленных Athlon все же есть. На это намекнул известный инсайдер RedGamingTech, рассказав о наличии в плане выпуска компании процессоров под кодовым именем Monet.
Модели Monet получат 4 ядра на базе архитектуры Zen3, изготавливаться процессоры будут GlobalFoundries по нормам 12-нм. Как сообщалось ранее, пути AMD и GlobalFoundries постепенно расходятся, поскольку американский производитель вышел из гонки техпроцессов. Но до 2025 года AMD продолжит выполнять обязательства по заказам 12-нм изделий. Процессоры получат интегрированную графику RDNA2 с количеством блоков от 2 до 4 и поддержку памяти LPDDR4(x). Более никаких подробностей о новинках неизвестно, есть вероятность, что они все-таки не будут заменой Athlon, а станут основой для различных терминалов.
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