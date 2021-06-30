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Совершен первый междугородний перелет на автомобиле

Если бы у Карлсона был автомобиль, то он был бы таким.
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Основатель и генеральный директор научно-исследовательской компании Klein Vision Стефан Кляйн совершил путешествие на прототипе летающего автомобиля AirCar из Нитры в Братиславу. Весь путь Кляйн проделал исключительно на AirCar — на нем он приехал в аэропорт Нитры, осуществил перелет длительностью около 40 минут, приземлился в аэропорту Братиславы и добрался до центра города. На YouTube компания опубликовала ключевые моменты путешествия, сообщает Digital Trends.

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AirCar разрабатывается на протяжении 20 лет, автомобиль оснащен стандартным бензиновым двигателем компании BMW. Когда разработка AirCar началась, электромобили еще не были так популярны, вероятно поэтому выбор пал на двигатель внутреннего сгорания. Максимальная скорость текущего прототипа 190 км/ч, а высота полета 2500 метров. Следующая версия AirCar должна быть гораздо быстрее с максимальной скоростью 300 км/ч и дальностью хода на одной заправке около 1000 км.

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Конструкция AirCar позволяет достаточно быстро разворачивать крылья и хвост, превращая автомобиль в полноценный самолет. На дороге AirCar вызывает подозрения только своим воздушным винтом в задней части кузова. Без пропеллера сложно было бы сразу догадаться, что этот автомобиль может летать.

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