Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В базе данных 3DMark Time Spy и Fire Strike были обнаружены результаты мобильного графического процессора AMD Radeon RX 6700M. Эта модель основана на графическом чипе Navi22 с 2304 потоковыми процессорами, работающими на частоте до 2300 МГц, а также 10 ГБ памяти GDDR6 с 160-битным интерфейсом и быстрым кэшем Infinity Cache объемом 80 МБ, позволяющим серьезно увеличить производительность с FSR. Модель обладает энергопотреблением TGP до 135 Вт и предназначена для игровых ноутбуков с дисплеями 1440p.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 3070 Ti дешевле 100 тр в Регарде <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Эта графика, ошибочно определенная в тесте как настольная Radeon RX 6700 XT, была протестирована в составе игрового ноутбука с процессором AMD Ryzen 9 5900HX. Средняя рабочая частота чипа составила около 1970 МГц, что позволило получить оценку 8628 баллов в Time Spy и 27062 баллов в Fire Strike. По результатам Fire Strike, модель конкурирует с мобильной GeForce RTX 3070 с TGP 140 Вт, но в более современном и тяжелом Time Spy видеокарта немного уступает разогнанной GeForce RTX 3060 с TGP 115Вт.