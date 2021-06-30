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Radeon RX 6700M в 3DMark Time Spy конкурирует только с GeForce RTX 3060

Хотя в Fire Strike догоняет GeForce RTX 3070.
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Оригинальное фото Jeff Hardi, Unsplash

 

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В базе данных 3DMark Time Spy и Fire Strike были обнаружены результаты мобильного графического процессора AMD Radeon RX 6700M. Эта модель основана на графическом чипе Navi22 с 2304 потоковыми процессорами, работающими на частоте до 2300 МГц, а также 10 ГБ памяти GDDR6 с 160-битным интерфейсом и быстрым кэшем Infinity Cache объемом 80 МБ, позволяющим серьезно увеличить производительность с FSR. Модель обладает энергопотреблением TGP до 135 Вт и предназначена для игровых ноутбуков с дисплеями 1440p.

Источник: Twitter @_rogame

 

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Эта графика, ошибочно определенная в тесте как настольная Radeon RX 6700 XT, была протестирована в составе игрового ноутбука с процессором AMD Ryzen 9 5900HX. Средняя рабочая частота чипа составила около 1970 МГц, что позволило получить оценку 8628 баллов в Time Spy и 27062 баллов в Fire Strike. По результатам Fire Strike, модель конкурирует с мобильной GeForce RTX 3070 с TGP 140 Вт, но в более современном и тяжелом Time Spy видеокарта немного уступает разогнанной GeForce RTX 3060 с TGP 115Вт.

Источник: Twitter @_rogame
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