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Компания White Motorcycle Concepts (WMC) из Великобритании разработала электрический мотоцикл WMC250EV для установления нового рекорда скорости в данном классе транспортных средств. Цель — разогнаться свыше 402 км/ч. Первая попытка состоится в конце 2021 года в Великобритании, второй заезд на боливийских соляных карьерах запланирован на 2022 год, отмечает Engadget.

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Достижение скоростей свыше 400 км/ч требует особенной конструкции, сосредоточенной на аэродинамике. Вся конструкция WMC250EV была разработана, чтобы представлять единое целое с гонщиком, тело которого было отсканировано и использовалось при создании конструкции. Прямо под седлом мотоцикла находится аэродинамический туннель — это решение позволило снизить коэффициент лобового сопротивления до 0,118, что является самым низким показателем для мотоциклов.

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WMC250EV оснащен четырьмя электродвигателями: пара моторов мощностью по 30 кВт приводят в движение заднее колесо, переднее колесо приводится двумя моторами по 20 кВт. Таким образом, пиковая мощность системы электрической тяги достигает 100 кВт или 134 л.с.