Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

AMD недавно анонсировала тройку ускорителей на базе графического процессора Navi23. Среди них настольные и мобильные видеокарты Radeon RX 6600. Модели можно отнести к среднему сегменту, они должны обладать достаточно неплохой производительностью.

реклама

Поставки ноутбуков с Radeon RX 6600M уже должны осуществляться, но в продаже их пока не видно, нет и подробных обзоров новинки, поэтому о возможностях графического процессора мало что известно и, как оказалось, в информации о характеристиках, предоставляемой множеством ресурсов и программным обеспечением, закралась ошибка.

Источник: TechPowerUp анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Ресурс VideoCardz сообщил, что Navi23 действительно оснащен 64 блоками рендеринга (Render Output Unit, ROP), а не 32, как предполагалось ранее, даже программное обеспечение GPU-Z от TechPowerUp неверно считывает эту информацию. Разработчик программы напрямую связался с AMD и получил подтверждение, что в Navi23 блоков ROP столько же, сколько и в Navi22.