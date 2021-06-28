Графический процессор Navi23 сохранил 64 блока ROP
AMD недавно анонсировала тройку ускорителей на базе графического процессора Navi23. Среди них настольные и мобильные видеокарты Radeon RX 6600. Модели можно отнести к среднему сегменту, они должны обладать достаточно неплохой производительностью.
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Поставки ноутбуков с Radeon RX 6600M уже должны осуществляться, но в продаже их пока не видно, нет и подробных обзоров новинки, поэтому о возможностях графического процессора мало что известно и, как оказалось, в информации о характеристиках, предоставляемой множеством ресурсов и программным обеспечением, закралась ошибка.
Ресурс VideoCardz сообщил, что Navi23 действительно оснащен 64 блоками рендеринга (Render Output Unit, ROP), а не 32, как предполагалось ранее, даже программное обеспечение GPU-Z от TechPowerUp неверно считывает эту информацию. Разработчик программы напрямую связался с AMD и получил подтверждение, что в Navi23 блоков ROP столько же, сколько и в Navi22.
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