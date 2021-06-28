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У платформы AMD 4700S заметили сходство с PlayStation 5

Ранее считалось, что это отбраковка Xbox Series X.
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Несколько дней назад комплект для досборки AMD 4700S официально появился на сайте компании, однако AMD все еще не уточняет его стоимость, хотя в продаже его уже замечали ранее: в Финляндии за него просили около 270 евро, а в Китае первые системы на его основе стоят до 600 евро.

Оригинальное фото Brian Wangenheim, Unsplash

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Считалось, что AMD 4700S — это отбраковка от Xbox Series X, но только сейчас специалисты заметили, что это не так. Скорее всего платформа является отбраковкой PlayStation 5, об этом сообщает ресурс HardwareLuxx, но не уточняет на чем основаны эти выводы. Ясность вносит блогер @_rogame, обращая внимание на отверстия для крепления кулера и дорожки на печатной плате, подходящие к чипам памяти.

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Действительно, если взглянуть на фотографии печатной платы PlayStation 5, например, на ресурсе iFixit и фотографии платы AMD 4700S, опубликованные в Twitter одним из первых обладателей этой платформы (аккаунт удален, но снимки сохранились на ресурсе TechPowerUp), то можно увидеть очевидное сходство, которое ранее никто не заметил. Также стоит отметить расположение SoC и чипов памяти с разных сторон печатной платы — такое можно увидеть только на PlayStation 5.

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amd playstation 5 amd 4700s
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