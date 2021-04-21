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Некоторое время назад энтузиаст @Locuza_ опубликовал в Twitter заключение о схожем строении процессоров игровых консолей Xbox Series и AMD Ryzen серии 4000. Накануне в сети появились дополнительные намеки на то, что именно представитель Renoir стал основой для новых игровых консолей Microsoft.

Пользователь Twitter @InstLatX64 обнаружил в базе данных Geekbench процессор AMD 4700S, который входит в состав одноименного комплекта для разработчиков. Эти комплекты могли быть использованы для разработки консолей Xbox Series.

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Официально процессор не отнесен к линейке Ryzen, он включает 8 ядер (16 потоков) и 8 МБ кэш памяти L3. Базовая частота 3,6 ГГц, а форсированная — 4,0 ГГц. В бенчмарке Geekbench 5 AMD 4700S набрал 1010 и 8648 баллов в одно- и многопоточном тестах соответственно. Для сравнения, настольный Ryzen 7 4700G с большей на 400 МГц пиковой частотой набирает 1000…1250 и 7000…8000 баллов в этих же тестах. AMD 4700S выглядит увереннее в многопоточной производительности.

Как отмечает Tom's Hardware, AMD недавно выпустила прошивку и драйвера для настольного комплекта AMD 4700S, в которых упоминается кодовое имя Cardinal. Удивительно, но комплект был обнаружен в продаже у финского ритейлера по цене 263,71 евро. Назначение AMD 4700S остается загадкой, особенно с учетом распространения по розничным каналам.

Источник: Tom's Hardware, Twitter @InstLatX64