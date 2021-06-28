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Управление системами Tesla Model 3 осуществляется через 15-дюймовый экран в центральной консоли. Это главный командный центр, через который настраиваются почти все функции электромобиля. Дублирующих элементов управления в салоне нет, поэтому выход дисплея из строя существенно ограничит функциональность.

Интересно, как повлияет нарушение работоспособности дисплея на электромобиль и предусмотрены ли какие-либо функции защиты. Этот вопрос заинтересовал владельца Tesla Model 3 и YouTube блогера TechRax, который решил проверить, что произойдет, если дисплей разбить прямо во время движения.

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Дисплей оказался достаточно прочным, он выдержал множество ударов молотком, но владелец упорно продолжал уничтожать панель, пока она полностью не отделилась от опорной конструкции и все это при движении на небольшой скорости. Tesla Model 3 продолжала работать без сбоев, что указывает на отсутствие критически важных элементов в модуле дисплея, электромобиль удалось припарковать и возобновить движение.

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Автор объясняет, что несмотря на сломанный экран, доступ к некоторым элементам управления можно получить через смартфон, но очевидно, что постоянно использовать электромобиль без дисплея невозможно, его замена обошлась в $1500.