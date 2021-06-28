Блогер уничтожил дисплей Tesla Model 3 прямо во время движения
Управление системами Tesla Model 3 осуществляется через 15-дюймовый экран в центральной консоли. Это главный командный центр, через который настраиваются почти все функции электромобиля. Дублирующих элементов управления в салоне нет, поэтому выход дисплея из строя существенно ограничит функциональность.
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Интересно, как повлияет нарушение работоспособности дисплея на электромобиль и предусмотрены ли какие-либо функции защиты. Этот вопрос заинтересовал владельца Tesla Model 3 и YouTube блогера TechRax, который решил проверить, что произойдет, если дисплей разбить прямо во время движения.
Дисплей оказался достаточно прочным, он выдержал множество ударов молотком, но владелец упорно продолжал уничтожать панель, пока она полностью не отделилась от опорной конструкции и все это при движении на небольшой скорости. Tesla Model 3 продолжала работать без сбоев, что указывает на отсутствие критически важных элементов в модуле дисплея, электромобиль удалось припарковать и возобновить движение.
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Автор объясняет, что несмотря на сломанный экран, доступ к некоторым элементам управления можно получить через смартфон, но очевидно, что постоянно использовать электромобиль без дисплея невозможно, его замена обошлась в $1500.
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