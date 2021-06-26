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Ранее энтузиаст @momomo_us сообщал, что на защитной крышке сокета новых материнских плат от Intel присутствует обозначение LGA17xx/LGA18xx. Это позволяет предположить, что поколения процессоров, следующие за Alder Lake-S, все-таки изменят свое конструктивное исполнение, но сохранят совместимость. Ранее появлялась информация, что жизненный цикл разъема LGA1700 будет достаточно продолжительным.

Вероятно, Raptor Lake-S, который может стать преемником Alder Lake-S, все еще будет иметь 1700 контактов, поскольку он, по неподтвержденной информации, позиционируется как доработанная версия Alder Lake-S. А вот следующее поколение, предположительно Meteor Lake, может и измениться. Фотография сокета, опубликованная @momomo_us сегодня, наглядно подтверждает предыдущее сообщение блогера.

Источник изображения: Twitter @momomo_us анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке <b>3070 Ti в Compeo за 110 000р</b> RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU Горы 3080 Ti в XPERT.RU намного дешевле чем везде <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

LGA1800 может быть совместим с LGA1700, но наверняка не обойдется без особенностей и каких-либо ограничений, например, совместимость могут получить только флагманы на базе Z-чипсета с поддержкой DDR5. Стоит об этом задуматься в случае покупки Alder Lake-S, собирать новую платформу имеет смысл на базе топового чипсета, в таком случае можно надеяться на ее более продолжительный жизненный цикл.