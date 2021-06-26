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Процессоры Intel LGA1800 могут быть совместимы с LGA1700

На это намекает шпионское фото защитной крышки сокета.
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Ранее энтузиаст @momomo_us сообщал, что на защитной крышке сокета новых материнских плат от Intel присутствует обозначение LGA17xx/LGA18xx. Это позволяет предположить, что поколения процессоров, следующие за Alder Lake-S, все-таки изменят свое конструктивное исполнение, но сохранят совместимость. Ранее появлялась информация, что жизненный цикл разъема LGA1700 будет достаточно продолжительным.

Вероятно, Raptor Lake-S, который может стать преемником Alder Lake-S, все еще будет иметь 1700 контактов, поскольку он, по неподтвержденной информации, позиционируется как доработанная версия Alder Lake-S. А вот следующее поколение, предположительно Meteor Lake, может и измениться. Фотография сокета, опубликованная @momomo_us сегодня, наглядно подтверждает предыдущее сообщение блогера.

Источник изображения: Twitter @momomo_us
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LGA1800 может быть совместим с LGA1700, но наверняка не обойдется без особенностей и каких-либо ограничений, например, совместимость могут получить только флагманы на базе Z-чипсета с поддержкой DDR5. Стоит об этом задуматься в случае покупки Alder Lake-S, собирать новую платформу имеет смысл на базе топового чипсета, в таком случае можно надеяться на ее более продолжительный жизненный цикл.

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Теги

intel alder lake-s lga 1700 lga 1800
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Процессоры Intel LGA1800 могут быть совместимы с LGA1700
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