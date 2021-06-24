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NVIDIA представила приложение Canvas, которое позволит превратить простейшие рисунки в реалистичные изображения. В основе Canvas инструмент рисования в реальном времени GauGAN, использующий искусственный интеллект (ИИ), генеративно состязательные сети, и возможности современных видеокарт GeForce и Quadro RTX. Обучение ИИ проводилось с помощью новейшей системы NVIDIA DGX и более 5 миллионов реальных изображений.

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Приложение бесплатно, входит в состав NVIDIA Studio и доступно для скачивания всем желающим, в нем пользователь найдет виртуальный холст и палитру материалов. Хотите нарисовать луг — выбирайте из палитры инструмент трава, нужно добавить облака на небо — найдется и такой материал. Всю эту «мазню» затем обрабатывает в режиме реального времени ИИ и на выходе получаются шедевры фотографического качества. Кроме материалов, которых всего 15, доступны 9 стилей, изменяющих пейзаж. Результат рисования отображается в реальном времени, здесь нет рендеринга или других процессов преобразования.





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Для работы Canvas потребуется видеокарта RTX из серии GeForce, Quadro или TITAN, драйвер версии 460.89 или новее, а также операционная система Windows 10. Поддерживается экспорт в файлы PSD для переноса проекта в Adobe Photoshop.