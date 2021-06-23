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Audi сообщила, что с 2026 года прекратит выпуск новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и будет выпускать модели на 100% электрической тяге. При этом к 2025 году компания все-таки намерена представить новый двигатель, который, как заявляет Маркус Дюсманн, генеральный директор Audi, будет лучшим из когда-либо созданных. Новый ДВС от Audi появится, когда на рынке уже будут присутствовать не менее 20 электромобилей компании.

До 2033 года компания планирует полностью отказаться от ДВС, но намекает на возможные изменения в сроках, в зависимости от спроса и изменений в законодательстве. Таким образом, старые модели с ДВС должны производиться до указанного года, пока не получат полноценный аналог с электрической тягой.

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В Китае Audi собирается продолжить производство автомобилей с ДВС и после 2033 года, по мнению компании, на китайском рынке все еще существует спрос на такие автомобили. Это достаточно странно, поскольку в Китае рынок электромобилей развивается с огромной скоростью и уже сейчас богат предложениями от местных и зарубежных производителей.