С 2026 года Audi будет выпускать на мировой рынок только электромобили
Audi сообщила, что с 2026 года прекратит выпуск новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и будет выпускать модели на 100% электрической тяге. При этом к 2025 году компания все-таки намерена представить новый двигатель, который, как заявляет Маркус Дюсманн, генеральный директор Audi, будет лучшим из когда-либо созданных. Новый ДВС от Audi появится, когда на рынке уже будут присутствовать не менее 20 электромобилей компании.
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До 2033 года компания планирует полностью отказаться от ДВС, но намекает на возможные изменения в сроках, в зависимости от спроса и изменений в законодательстве. Таким образом, старые модели с ДВС должны производиться до указанного года, пока не получат полноценный аналог с электрической тягой.
В Китае Audi собирается продолжить производство автомобилей с ДВС и после 2033 года, по мнению компании, на китайском рынке все еще существует спрос на такие автомобили. Это достаточно странно, поскольку в Китае рынок электромобилей развивается с огромной скоростью и уже сейчас богат предложениями от местных и зарубежных производителей.
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