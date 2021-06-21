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Австралийская компания Airspeeder до конца года планирует запустить серию из трех летающих гоночных электромобилей с вертикальным взлетом и посадкой. Недавно завершился первый испытательный полет болида Alauda Aeronautics Mk3, готовящегося к первой в мире гоночной серии для летающих электромобилей EXA, — сообщает Digital Trends со ссылкой на Airspeeder.

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Alauda Aeronautics Mk3 совершил свой первый полет в небе над южной Австралией. Поднимаемый в небо восемью наборами роторов на четырех рычагах, электромобиль может разогнаться до 100 км/ч за 2,8 секунды и взлетать на высоту 500 метров. Во время испытания он пилотировался дистанционно.





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Электромобиль оснащен новейшими лидарными и радиолокационными технологиями, которые создают то, что Airspeeder описывает как «виртуальные силовые поля» вокруг каждой из летающих машин — это позволит избежать столкновений между участниками во время гонок EXA, которые пройдут на трех различных трассах по всему миру. Современные батареи могут поддерживать только 15 минут полета, поэтому транспортным средствам придется заезжать на пит-стопы, чтобы заменить аккумулятор — Airspeeder разработала инновационную систему для быстрой замены и фиксации батарей. Гонки запланированы на 2022 год.