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Microsoft действительно готовит новую версию своей операционной системы под номером 11, это подтверждают снимки тестовой сборки 21996.1, опубликованные на китайском портале Baidu, сообщает The Verge и подтверждает подлинность приведенных данных. Как сообщала сама Microsoft, все наработки из отмененной Windows 10X, предназначенной для устройств с парой дисплеев, перенесут в новую основную версию операционной системы — это заметно по интерфейсу Windows 11.

Значки приложений изменились, но это далеко не главное, изменилось их расположение в панели задач, теперь они в ее середине, как в MacOS и некоторых окружениях Linux. Существенно изменилось меню «Пуск», живые плитки сменились ярлыками приложений, снова пропало привычное древовидное меню, компания опять ушла от классического дизайна, хотя пользователи неоднократно намекали, что старое меню для них удобнее и практичнее. Редакция операционной системы обозначена как Windows 11 Pro, а значит Microsoft должна сохранить текущую политику разделения редакций.

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Том Уоррен, редактор The Verge, активно тестирует сборку Windows 11 и выкладывает все новые и новые особенности в своем Twitter @tomwarren. Среди нововведений: новые обои, экран загрузки и обновленное приложение Xbox, добавили новый звук запуска Windows, на что Microsoft намекала недавним ремиксом.

Все намеки на Windows 11 подтвердились, остается дождаться 24 июня, когда Microsoft на официальном мероприятии покажет новую ОС, продемонстрируют все ее особенности, объяснит, чем обусловлен переход на новую версию, и что будет дальше. Как стало известно ранее, поддержка Windows 10 закончится в 2025 году.