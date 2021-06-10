Microsoft выпустила успокаивающий ремикс звуков запуска различных поколений Windows
Компания Microsoft взволновала сообщество грандиозным обновлением Windows, презентация которого состоится 24 июня. В сообщениях компании даже нашли намеки на новую версию операционной системы — Windows 11. Среди этих намеков время начала мероприятия, 11:00 по восточному времени, и иллюстрация приглашения, в которой есть окно, создающее тень с контуром, похожим на цифру 11, — отмечает The Verge. Конечно, сомнительно, что мы увидим новую версию, но нас точно ждет большое обновление, которое обсуждается уже достаточно давно.
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«Не можете расслабиться, потому что вы слишком взволнованы перед мероприятием Microsoft 24 июня?» — спрашивает Microsoft в подписи к новому видео на YouTube. «Совершите медленное путешествие в памяти со звуками запуска Windows 95, XP и 7, замедленными до медитативной скорости на 4000 процентов».
Коллекция замедленных звуков запуска из различных версий Windows длится 11 минут и, честно говоря, не очень-то и успокаивает, даже наоборот, ощущаются нотки тревоги (из-за новых багов). Хотя, возможно, кого-то этот Slo-fi Remix и сможет расслабить.
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