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На официальной странице жизненного цикла операционных систем Windows 10 появилось уведомление «Microsoft продолжит поддерживать хотя бы один полугодовой канал Windows 10 до 14 октября 2025 года». Это может подтверждать планы компании по выпуску новой версии операционной системы, информация о которой впервые будет раскрыта 24 июня.

Как отмечает TechRadar, В появление Windows 11 верится с трудом, так как перед запуском Windows 10 компания заявила, что это будет «последняя версия Windows». С момента запуска в 2015 году Microsoft придерживалась этого, выпуская крупные обновления для Windows 10, а не новые операционные системы. Однако появляется все больше деталей, указывающих на то, что компания изменит свое решение.

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Таким образом, в 2025 году будут прекращена поддержка Windows 10 в редакциях: домашняя, профессиональная, профессиональная для образовательных учреждений и для рабочих станций. Возможно, что 24 июня Microsoft представит обновление 21H2 Sun Valley вместе с Windows 11, которая выйдет в ближайший год.