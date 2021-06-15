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Razer объявила о возвращении после трехлетнего перерыва легендарного ноутбука Razer Blade 14. Как отмечает компания, это самый компактный в мире 14-дюймовый высокопроизводительный игровой ноутбук. Модель впервые будет оснащена процессором компании AMD — выбор пал на 8-ядерный Ryzen 9 5900HX. Что касается графики, то в качестве дискретных видеокарт используются GeForce RTX 3080 или RTX 3060. Стоимость модели начинается от $1800.

Razer Blade 14 получил все фирменные атрибуты других моделей компании, включая RGB-подсветку Razer Chroma, поддержку объемного звука с технологией THX. Подчеркивается применение «самых быстрых 14-дюймовых игровых дисплеев на рынке» с IPS матрицами и поддержкой AMD FreeSync Premium: на выбор дисплеи FullHD 144 Гц или QuadHD 165 Гц, для первого заявлен цветовой охват до 100% SRGB, для второго — до 100% DCI-P3.

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Возвращаясь к компактности, стоит отметить анодированный алюминиевый корпус с матовым черным износостойким покрытием и размерами 16,8×220×320 мм. Такой тонкий корпус и мощные компоненты потребовали нестандартного подхода к системе охлаждения — Razer отказалась от традиционной конструкции с тепловыми трубками и использовала испарительные камеры в паре с двумя 88-лопастными вентиляторами ультранизкого профиля.

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