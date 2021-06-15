Первый штурвал для авиасимуляторов от Turtle Beach получает 12 аналоговых осей и цену $350
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Производитель игровой периферии Turtle Beach анонсировал на выставке E3 2021 новую категорию устройств — манипуляторы для авиасимуляторов. Первым устройством в данной категории становится система управления VelocityOne Flight стоимостью $350, совместимая с персональными компьютерами и игровыми консолями Xbox. В продаже VelocityOne Flight появится этим летом.
Turtle Beach отмечает, что в создании VelocityOne Flight принимали участие авиационные инженеры и пилоты, это позволило добиться высокой реалистичности управления. Дебют Turtle Beach выглядит достаточно удачно — VelocityOne Flight предлагает достойную функциональность за свою цену, но, к сожалению, система не получила обратной связи Force Feedback и Rumble.
Устройство предлагает удобный штурвал с углом поворота 180° и 12 аналоговыми осями. На штурвале располагаются две крестовины, 4-х позиционные переключатели и дисплей, который может отображать различные статистические данные. Отдельного внимания достойна панель с индикаторами, здесь можно найти индикатор посадочных огней, шасси и многое другое. Справа располагается кастомизируемый блок рычагов с дополнительными элементами управления, всего заявлено 18 программируемых кнопок. Присутствует аудио-разъем 3,5 мм.
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