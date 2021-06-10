Razer модифицировала автономного робота сборщика мусора ClearBot ко Всемирному дню океанов
Занимаясь разработкой и производством игровой периферии и компьютеров, компания Razer не забывает заботиться об экологии. Это было заметно и в рассуждениях исполнительного директора Razer о планах в отношении криптовалют.
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Дизайнерский и инженерно-технический персонал компании помогает стартапам, работающим в сфере защиты окружающей среды. Ко Всемирному дню океанов Razer представила совместный с ClearBot проект модернизации робота сборщика морского мусора. Робот полагается на искусственный интеллект для распознавания различного мусора, причем любой желающий может отправить фотографии в базу данных для обучения нейросети.
После модернизаций ClearBot стал умнее и эффективнее, естественно, не обошлось без существенных изменений в дизайне. Сборщик может собирать и доставлять для утилизации около 250 кг пластикового мусора, который обнаруживается в радиусе до 2 метров от робота. Все это за один рабочий цикл и при работе на солнечной энергии.
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