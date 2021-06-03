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Понимая, что криптовалюты у многих вызывают интерес, исполнительный директор Razer продублировал для широкой общественности ответ на вопрос о планах компании в отношении криптовалют, данный одному из акционеров на недавнем общем собрании.

В своем Twitter Мин-Лян Тан (Min-Liang Tan) сообщил, что потребители Razer заинтересованы в криптовалютах, но компанию беспокоит их пагубное воздействие на окружающую среду и рынок графических ускорителей. Razer и лично Мин-Лян Тан исследуют некоторые криптовалюты и сопутствующие технологии. Ждать от компании выпуска собственного токена не стоит, это маловероятно, а вот начать прием криптовалюты в качестве средства оплаты компания может, но когда — не уточняется.

Источник: Twitter @minliangtan анонсы и реклама 3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b> -40000р на RTX 3080 в Ситилинке -10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

В 2018 году Razer представила Razer Softminer, с помощью которого пользователи могли майнить Razer Gold и Silver. Это не были полноценные криптовалюты, виртуальные монеты можно было потратить на оплату услуг и товаров Razer. На этот раз компания может пойти дальше, вероятно, все зависит от развития ситуации на рынке криптовалют.