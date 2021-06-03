Razer изучает криптовалюты и допускает их появление среди способов оплаты товаров компании
Понимая, что криптовалюты у многих вызывают интерес, исполнительный директор Razer продублировал для широкой общественности ответ на вопрос о планах компании в отношении криптовалют, данный одному из акционеров на недавнем общем собрании.
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В своем Twitter Мин-Лян Тан (Min-Liang Tan) сообщил, что потребители Razer заинтересованы в криптовалютах, но компанию беспокоит их пагубное воздействие на окружающую среду и рынок графических ускорителей. Razer и лично Мин-Лян Тан исследуют некоторые криптовалюты и сопутствующие технологии. Ждать от компании выпуска собственного токена не стоит, это маловероятно, а вот начать прием криптовалюты в качестве средства оплаты компания может, но когда — не уточняется.
В 2018 году Razer представила Razer Softminer, с помощью которого пользователи могли майнить Razer Gold и Silver. Это не были полноценные криптовалюты, виртуальные монеты можно было потратить на оплату услуг и товаров Razer. На этот раз компания может пойти дальше, вероятно, все зависит от развития ситуации на рынке криптовалют.
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