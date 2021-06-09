В браузере Vivaldi появился встроенный переводчик, почтовый клиент с RSS-агрегатором и календарь
В новой версии веб-браузера Vivaldi 4.0 появился набор полезных инструментов: переводчик, почтовый клиент, календарь и RSS-агрегатор, — сообщает компания в своем блоге. Три последних находятся на стадии бета-тестирования, но уже предоставляют пользователю богатый функционал. Все инструменты, как и сам браузер, по заверениям компании, заботятся о конфиденциальности пользовательских данных.
реклама
Встроенный переводчик доступен в настольной и в мобильной версии веб-браузера, использует систему Lingvanex, которая размещена на серверах Vivaldi. Почтовый клиент поддерживает IMAP и POP протоколы, обладает набором возможностей для классификации, фильтрации, поиска писем.
Бок о бок с почтовым клиентом идет RSS-агрегатор, для работы с которым доступны основные возможности почтового клиента. Появился удобный календарь, который может хранить данные локально, синхронизироваться с CalDAV-сервером или различными сторонними сервисами.
Инструменты удобно интегрированы в интерфейс, используют возможности боковой панели быстрого доступа. Также пользователь теперь может выбрать одну из трех конфигураций браузера, в зависимости от необходимости в новых инструментах.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила