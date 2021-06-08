Появились первые тесты GeForce RTX 3070 Ti в играх и майнинге
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Кроме GeForce RTX 3080 Ti компания NVIDIA подготовила обновленную RTX 3070 Ti на базе графического процессора GA104-600, который получил всего лишь на два потоковых мультипроцессора больше. Новинка оснащается более быстрой видеопамятью GDDR6X, объем которой, к сожалению, не изменился. Как это повлияло на производительность можно узнать уже сегодня.
На площадке Bilibili появились обзоры RTX 3070 Ti от Big Hardware Player и TecLab, сообщает VideoCardz. В первую очередь проверку прошел ограничитель майнинга — на стандартных настройках хешрейт в алгоритме Ethash быстро падает с 70 до 40 мегахешей. Оптимизации и разгон незначительно улучшили этот показатель. При энергопотреблении до 290 Вт видеокарта может принести около 2 долларов в сутки, что должно отбить интерес у майнеров.
Средние показатели Big Hardware Player в синтетических тестах говорят об отставании RTX 3070 от версии Titanium на 9,4%, в играх стандартная модель хуже на 7,3%. Обычная RTX 3080 отрывается от RTX 3070 Ti на 18 и 22% в синтетике и играх. В абсолютных показателях RTX 3070 хуже Ti на 2…5 FPS, а RTX 3080 лучше RTX 3070 Ti на 7…12 FPS, существенная разница наблюдается только в Shadow of the Tomb Raider. Схожие результаты можно увидеть у TecLab, а кроме них еще и разборку видеокарты.
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