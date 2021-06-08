Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD нанимает больше инженеров для оптимизации ядра Linux

Позиции открыты в США и Индии для работы над планировщиком, управлением памятью и сетевым вводом-выводом.
[ ] для раздела Блоги
2
Рухнула цена RTX 3060 <b>намного</b> ниже чем 2060Super
RTX 3070 - цена упала на ВСЕ 6 видов
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
MSI 3080 Ti Ventus - цена рухнула
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming заметно подешевела
-30 000р на 14Tb Toshiba
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Похоже, что рост присутствия AMD в сегменте центров обработки данных приносит свои плоды и компания продолжает расширять штат инженеров-разработчиков ядра Linux. В феврале компания уже набирала команду специалистов, однако сейчас на сайте AMD открыты новые позиции. На этот раз AMD, похоже, подбирает инженеров для оптимизации ядра Linux под серверные платформы с процессорами EPYC, однако, несомненно, эти оптимизации пойдут на пользу настольным и мобильным платформам компании.

Оригинальное изображение OpenClipart-Vectors, Pixabay

реклама

 

Позиции открыты в США, Остине, штат Техас, и Бангалоре в Индии. Требуются руководители команд разработки планировщика, системы управления памятью, сетевого ввода-вывода, повышения производительности виртуализации в Linux с акцентом на KVM и QEMU. Как объясняет Phoronix, Intel со своей командой опытных инженеров долгое время обладала преимуществом в улучшении ядра Linux, теперь и AMD основательно взялась не только за внедрение поддержки, но и за глубокую оптимизацию работы своих продуктов.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd linux
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания Aerocool Aero Bronze 750M
4
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI
4
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
37
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
41
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC (NED308TT19KB-1020G)
34
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X
9
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2021
11

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30 мая 2021 22
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 28
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 41
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 144
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Финальный список из 65 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 12.5 летом 2021 года
7
Шанс добычи Chia Coin становится всё ниже, а вернуть вложения в жёсткий диск почти невозможно
56
Видеокарты NVIDIA рекордно подешевели в РФ – GeForce 3080 и Radeon 6900XT со скидкой до 50 000 р
59
16 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 и MIUI 12.5
6
Жёсткие дешевеют в РФ после 3-кратного падения цены Chia Coin – WD Red Plus 14 Тб со скидкой 36 000р
34
Продажи видеокарт NVIDIA RTX 3080 Ti провалились по всему миру - геймеры вновь остались ни с чем
105
Новейшие RTX 3080 Ti подешевели на 25 000р за пару дней
99
Предварительный список из 66 смартфонов Xiaomi, которые получат новую прошивку MIUI 13
2
Видео с демонстрацией геймплея Cyberpunk 2077 образца 2013 года попало в Сеть
17
Вскрытие кода Cyberpunk 2077 показало, что автомобили в игре – всего лишь лошади с дверьми
35
Легион хакеров Anonymous объявил Илону Маску войну – подробности и опровержение
22
Российских держателей криптовалюты и майнеров попросят доказать законность владения активами
47
Новая криптовалюта Automata выросла на 12 350% и сделала создателей миллионерами
15
Сотрудник Valve призвал к борьбе с бустерами в CS:GO
11
Флойд Мейвезер не смог выиграть бой против блогера, прорекламировал криптовалюту и получил $50 млн
6
В идею постройки майнинг-фермы на солнечных панелях инвестировали 5 миллионов долларов
3
Хакеры из Anonymous подвергли общественному порицанию Илона Маска из-за обвала курса биткоина
12
Microsoft выпустила последнюю сборку Windows 10 Insider Preview 21390.1000 перед выходом Windows 11
7
В World Of Tanks стартовал второй этап тестирования обновления 1.13
7
Производители SSD сокращают гарантию и TBW из-за майнинга Chia
22

Популярные статьи

7 правил выбора и настройки монитора, сохранившие мне зрение несмотря на 12 часов в сутки за ПК
38
Дешевые USB флешки Techkey по ~3$ c AliExpress
24
Windows 11 на подходе: 10 главных проблем Windows 10, требующих исправления в новой ОС
34
Windows 10 Pro за 9 долларов и скидки до 55% на распродаже
Necromunda Hired Gun: недоDoom
30
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8
Corsair Vengeance LPX 32GB (16+16 kit) в паре с Zen+ и неожиданная проблема драйвера nVidia
29
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI
4
Обзор и тестирование блока питания Aerocool Aero Bronze 750M
5

Сейчас обсуждают

soNY k.
13:19
Ну и зря, 3080 за полтос это недорого :) Товарищу собирал комп ровно год назад, 2080s гига гейминг обошлась в 54
Видеокарты NVIDIA рекордно подешевели в РФ – GeForce 3080 и Radeon 6900XT со скидкой до 50 000 р
Keltis
13:18
А цены он с чего взял, как так он берет 3080ти за 50% рек. стоимости, а 3070 по 80% стоимости? разница между 3060ти и 3070 вообще почти нет даже в оф. ценах, а он зачем-то накрутил ну и т.п. поэтому п...
Новейшие RTX 3080 Ti подешевели на 25 000р за пару дней
Алиса Егорова
13:16
Человек просто обозначил за какую цену он готов взять товар. Если цена не соответствует его покупательной способности - не возьмет. А ты уже и мирок накрутил и шизу. Даже диагноз по комментарию постав...
Новейшие RTX 3080 Ti подешевели на 25 000р за пару дней
Marc Crass
13:12
Пеникс участвует?
Microsoft проводит крупный киберспортивный турнир по финансовому моделированию в Excel
Marc Crass
13:10
Ожидается рост цен и очередное падение "дерева". Советую закупить продукты и топливо на зиму!
Очередной обвал криптовалют – Bitcoin и Ethereum подешевели на 9% за ночь
And_ers
13:10
Надо в УК новую статью писать - "Грабеж" с целью майнинга как отягчающее обстоятельство.
Злоумышленники вынесли из интернет-кафе 6 мощных игровых видеокарт – владелец винит майнеров
Seregkai
13:09
через пару месяц до рекомендованных может опуститься
Видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3080 ощутимо подешевели в России – скидки до 50 000 рублей
daimos
13:09
Бакс вниз, биток вниз - срочно сливать карты
Видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3080 ощутимо подешевели в России – скидки до 50 000 рублей
Marc Crass
13:09
Даже если биток и наччет очереденое восхождение то только после того как обвалится до уровня криптопыли. Только на огромных скачках курсов аферисты смогут заработать по максимуму.
Очередной обвал криптовалют – Bitcoin и Ethereum подешевели на 9% за ночь
sevik68
13:08
Министерство юстиции США подтвердило, что смогли вернуть часть выкупа, который был выплачен хакерам после кибератаки на оператора топливопровода Colonial Pipeline, вернув 67,5 из 75 выплаченных биткои...
Очередной обвал криптовалют – Bitcoin и Ethereum подешевели на 9% за ночь
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем