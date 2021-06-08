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Похоже, что рост присутствия AMD в сегменте центров обработки данных приносит свои плоды и компания продолжает расширять штат инженеров-разработчиков ядра Linux. В феврале компания уже набирала команду специалистов, однако сейчас на сайте AMD открыты новые позиции. На этот раз AMD, похоже, подбирает инженеров для оптимизации ядра Linux под серверные платформы с процессорами EPYC, однако, несомненно, эти оптимизации пойдут на пользу настольным и мобильным платформам компании.

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Позиции открыты в США, Остине, штат Техас, и Бангалоре в Индии. Требуются руководители команд разработки планировщика, системы управления памятью, сетевого ввода-вывода, повышения производительности виртуализации в Linux с акцентом на KVM и QEMU. Как объясняет Phoronix, Intel со своей командой опытных инженеров долгое время обладала преимуществом в улучшении ядра Linux, теперь и AMD основательно взялась не только за внедрение поддержки, но и за глубокую оптимизацию работы своих продуктов.