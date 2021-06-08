Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Обычно с киберспортом ассоциируются такие популярные сетевые игры как CS:GO, Valorant, Call of Duty, Dota 2. Этот список можно продолжать достаточно долго, сейчас киберспортивных проектов различных жанров великое множество. Но наверняка никто никогда не задумывался, что к киберспорту можно отнести … финансовое моделирование в Excel.

анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -60% от цены 4Tb WD Purple <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> -19 000р на 14Tb Seagate Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080 <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Microsoft на официальной странице всем известного табличного процессора официально объявила о Financial Modeling World Cup Multiplayer Battle — чемпионате мира по финансовому моделированию в Excel, приравняв его к киберспортивному мероприятию. Битва 8 ведущих специалистов мирового класса состоится сегодня, уже через несколько часов — в 14:00 по московскому времени. Наблюдать за мероприятием можно будет в прямом эфире на YouTube трансляции. Анонс мероприятия был сделан на онлайн-платформе для киберспортивных турниров Smash.gg, которую Microsoft приобрела в конце 2020 года, отмечает Windows Central.



