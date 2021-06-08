Microsoft проводит крупный киберспортивный турнир по финансовому моделированию в Excel
реклама
Обычно с киберспортом ассоциируются такие популярные сетевые игры как CS:GO, Valorant, Call of Duty, Dota 2. Этот список можно продолжать достаточно долго, сейчас киберспортивных проектов различных жанров великое множество. Но наверняка никто никогда не задумывался, что к киберспорту можно отнести … финансовое моделирование в Excel.
Microsoft на официальной странице всем известного табличного процессора официально объявила о Financial Modeling World Cup Multiplayer Battle — чемпионате мира по финансовому моделированию в Excel, приравняв его к киберспортивному мероприятию. Битва 8 ведущих специалистов мирового класса состоится сегодня, уже через несколько часов — в 14:00 по московскому времени. Наблюдать за мероприятием можно будет в прямом эфире на YouTube трансляции. Анонс мероприятия был сделан на онлайн-платформе для киберспортивных турниров Smash.gg, которую Microsoft приобрела в конце 2020 года, отмечает Windows Central.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила